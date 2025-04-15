Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 26 Nisan 2022'de Çağlayan Adliyesi'nin önünde yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yargı bağımsızlığını yok etmek vb. suçlamalarda bulunduğu konuşması nedeniyle, tazminat ödemesine hükmedildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine,Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir" açıklamasında bulundu.