Cumhurbaşkanlığı kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Cumhurbaşkanlığı kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Kabinenin gündeminde, iç ve dış gelişmeler, ekonomideki son durum ve terörle mücadele yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.Toplantının gündeminde, iç ve dış gelişmeler, ekonomideki son durum ve terörle mücadelenin yer alması bekleniyor. Ayrıca Suriye'deki gelişmeler ile Gazze'de yaşananların da ele alınacağı tahmin ediliyor.