İstanbul'da düğün salonunda çıkan kavga sokağa taştı

Sultangazi'de düğün salonunda davetliler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Aynı salonda geçtiğimiz günlerde de davetliler arasında yaşanan kavga sokağa taşmış, olay yerine çok sayıda polis sevk edilmişti.

İstanbul Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde düğün salonunda kavga yaşandı.Davetliler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Bir süre sonra dışarıya taşan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.Salon dışına taşan yumruklu kavga, sokakta da devam etti.Aynı salonda geçtiğimiz günlerde de benzer bir kavga yaşanmış, yaşanan kavga sokağa taşmıştı.