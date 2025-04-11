İzmir’de jandarmadan terör operasyonu: 7 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri tarafından sosyal medyada PKK/KCK, PYD/YPG, THKP/C, DHKP/C, MLKP silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları öne sürülen 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.