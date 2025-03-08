Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftarı'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle: Kadınlarla Yükselen Türkiye programında sizlerle beraber olmanın mutluluğu içindeyim. Katılımlarıyla iftar soframızı şereflendiren siz hanımefendilere şükranlarımı sunuyorum. Ramazan'ı Şerif'in tüm islam alemi için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Ülkemiz ve tüm dünyadaki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şahsım ve eşim adına kutluyorum.Zulme karşı kahramanca direnen Gazze'nin yiğit kadınlarını ülkemdeki bütün kadınlar adına saygıyla selamlıyor, her birini tebrik ediyorum.'TERÖRÜ BAŞIMIZDAN DEFEDECEĞİZ'Terör belasını bu milletin başından tamamen defetmek için çalışmaya, uhdemizde bulunan tüm araçları bunun için kullanmaya devam edeceğiz. Terörün karanlık gölgesinin ülkemizin üzerinden çekildiği günleri inşallah beraber göreceğiz. Milletimizin istikbal ve istiklali için şehit düşen tüm kadınlarımıza da rahmet diliyorum. Nice zorluğa göğüs gerip bu vatan için şuurlu, saygılı evlatlar yetiştiren tüm annelerin ellerinden öpüyorum. Partimizin kadın kollarını da saygıyla selamlıyorum.'KADIN TOPLUMUN OMURGASIDIR'Bizim inaç ve medeniyet değerlerimize göre kadın toplumun omurgasıdır. Tarihimize baktığımız zaman dönüm noktalarında hep kadınların rolünü görüyoruz. Nene Hatun'lar, Binbaşı Ayşe'ler gibi niceleri yeri geldiğinde bu millet için kendilerini öne koydular. Şunu bugün bir kez daha çok net ifade etmek isterim; Ne islam aleminin ne de Türk tarihinin kadınları dışlayarak yazılması düşünülemez.