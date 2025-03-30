Hakkari'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Bugün sabah saatlerinde, Hakkari-Van kara yolunun 45. kilometresindeki Yeniköprü Tüneli kavşağında, Van yönüne seyir halindeki 34 BLB 563 plakalı ticari araç, karşı yönden gelen 42 FIZ 41 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Meydana gelen kazada, her iki araçtaki toplamda 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.