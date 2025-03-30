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Hakkari'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Hakkari'de iki aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.

Ekleme: 30.03.2025 - 13:38 Güncelleme: 30.03.2025 - 13:47 / Editör: Edin Uslu
Hakkari'de feci kaza: Çok sayıda yaralı varBugün sabah saatlerinde, Hakkari-Van kara yolunun 45. kilometresindeki Yeniköprü Tüneli kavşağında, Van yönüne seyir halindeki 34 BLB 563 plakalı ticari araç, karşı yönden gelen 42 FIZ 41 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

2'Sİ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen kazada, her iki araçtaki toplamda 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkari'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var