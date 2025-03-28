ChatGPT geliştiricisi OpenAI, bu yıl rekor gelir bekliyor

CNBC'nin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, OpenAI'nin gelir rakamları oldukça dikkat çekici bir büyüme potansiyeli taşıyor.Yapay zeka devi, 2025 yılında gelirlerini 3 kat artırarak 12,7 milyar dolara çıkarmayı planlıyor.Bu önemli gelişme, Bloomberg tarafından da gündeme getirilmiş ve CNBC'ye konuşan, ancak kimliğinin gizli kalmasını isteyen bir kaynak tarafından teyit edildi.MICROSOFT'UN ÖNEMLİ ROLÜOpenAI'nin bu iddialı gelir hedeflerine ulaşmasında, şirketin ana yatırımcısı ve stratejik ortağı olan Microsoft'un kritik bir rolü bulunuyor.Microsoft'un dördüncü çeyrekte yıllık tekrarlayan gelirinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 175'lik bir artışla 13 milyar dolara ulaşması, yapay zeka sektöründeki büyüme hızını net bir şekilde ortaya koyuyor.YÖNETİM KADROSUNDA DEĞİŞİKLİKLEROpenAI, bu hafta içinde C-suite seviyesinde bazı önemli yönetim değişikliklerine gitti. Şirketin CEO'su Sam Altman, günlük operasyonlardan uzaklaşarak daha çok araştırma ve ürün geliştirmeye odaklanacak.OpenAI, yapay zeka alanında artan rekabetle karşı karşıya. Anthropic ve Perplexity gibi yüksek değerli girişimlerin yanı sıra Google gibi teknoloji devlerinin de bu alana yoğunlaşması, rekabeti daha da kızıştırıyor.Bu rekabet ortamında OpenAI, pazar payını korumak ve büyümesini sürdürmek için sürekli olarak yenilikçi çözümler üretmek zorunda.SOFTBANK'TAN BÜYÜK YATIRIM GİRİŞİMİGeçtiğimiz ay, SoftBank'ın OpenAI'ye 260 milyar dolarlık rekor bir değerlemeyle 40 milyar dolar yatırım yapmaya hazırlandığı bildirilmişti.