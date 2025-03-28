Çevre halkı endişeli: Derenin rengi bir anda değişti!

Sakarya'da Dinsiz Deresi'nde meydana gelen olay nedeniyle, çevre halkı panik oldu.Hendek ilçesinden geçen Dinsiz Deresi, aşırı kirlilik nedeniyle renk değiştirdi. Akyazı ile Hendek ilçelerinin doğal sınırını oluşturan Dinsiz Deresi'nin rengi, kırmızıya döndüVATANDAŞLAR ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORDerenin renk değiştirmesi, bölge halkında endişeye neden oldu.Vatandaşlar, kirliliğin nedeninin tespit edilip, bir an önce önlem alınmasını istedi.