Okullarda ikinci ara tatil yarın başlıyor

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 31 Mart-4 Nisan'da 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ikinci ara tatilini yapacak.

Öğrencileri sevindiren haber...Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 11-15 Kasım 2024'te yaptı.Ara tatilin ardından yarıyıl tatili de 20 Ocak Pazartesi günü başladı ve 31 Ocak Cuma günü sona erdi.İKİNCİ ARA TATİL YARIN BAŞLIYORİkinci dönemin 3 Şubat'ta başlamasının ardından ikinci ara tatil 31 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan Cuma günü sona erecek.Öğrenciler, ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek.20 HAZİRAN'DA SONA ERECEK9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.