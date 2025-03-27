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Beyaz Gazete
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Okullarda ikinci ara tatil yarın başlıyor

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 31 Mart-4 Nisan'da 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ikinci ara tatilini yapacak.

Ekleme: 27.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:07 / Editör: Atilla Özbir
Okullarda ikinci ara tatil yarın başlıyorÖğrencileri sevindiren haber...

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 11-15 Kasım 2024'te yaptı.

Ara tatilin ardından yarıyıl tatili de 20 Ocak Pazartesi günü başladı ve 31 Ocak Cuma günü sona erdi.

İKİNCİ ARA TATİL YARIN BAŞLIYOR

İkinci dönemin 3 Şubat'ta başlamasının ardından ikinci ara tatil 31 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek.

20 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.