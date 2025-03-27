Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporlarını paylaştı. Ramazan Bayramı'na az bir süre kala, tatil hazırlıklarına başlayan vatandaşlar 'bayramda hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt ararken Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi. Üstelik günlerce etkisini sürdürecek yağmur bulutları uzun süre güneşin yüzünü göstermeyecek? Peki yağış ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Bugün hava nasıl olacak? İşte son tahminler...Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Türkiye yarın (28 Mart 2025 Cuma ) yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Güneyli lodos rüzgarıyla birlikte yurda giriş yapacak yağışlar ilk etapta İç Anadolu, Orta ve Batı Karadeniz, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç tüm yurdu etkisi altına alacak.Özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinde kuvvetli yağış beklenirken, cuma günü itibarıyla alan genişletecek yağışlar, bayramın birinci günü olan 30 Mart Pazar gününden itibaren İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in küçük bir bölümü hariç yurt geneline yayılacak. Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günleri ve takip eden hava boyunca yağış devam edecek.Uzun vadeli tahminlere göre, nisan büyük oranda mevsim normallerinde geçecek. Nisan yağmurları olarak adlandırılabilecek yağışların 8-10 gün etkisini sürdürmesi bekleniyor. Takip eden dönemde ise yağışlı havanın yer yer yine etkili olacağı öngörülüyor. Bu da vatandaşların güneşi bir süre özleyeceği anlamına geliyor.Meteoroloji, bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklediğini duyurdu. Tahminlere göre, Trakya, Doğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyıları, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. İç ve batı bölgelerde ise toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olurken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı, kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.EDİRNE 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL 22°C Parçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ 24°C Parçalı ve çok bulutluAFYON 24°C Parçalı ve çok bulutluDENİZLİ 27°C Parçalı ve çok bulutluİZMİR 26°C Parçalı bulutluMANİSA 26°C Parçalı bulutluADANA 29°C Parçalı bulutluANTALYA 24°C Parçalı bulutluHATAY 29°C Parçalı çok bulutluMERSİN 25°C Parçalı bulutluANKARA 25°C Parçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR 26°C Parçalı ve çok bulutluKONYA 26°C Parçalı ve çok bulutluNEVŞEHİR 23°C Parçalı ve çok bulutluBOLU 25°C Parçalı ve çok bulutluKARABÜK 25°C Parçalı ve çok bulutluSİNOP 17°C Parçalı ve çok bulutluZONGULDAK 22°C Parçalı ve çok bulutluAMASYA 27°C Parçalı ve çok bulutluARTVİN 17°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 20°C Parçalı ve çok bulutluTRABZON 16°C Parçalı ve çok bulutluERZURUM 13°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurluKARS 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıMALATYA 23°C Parçalı ve çok bulutluVAN 11°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDİYARBAKIR 26°C Parçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 28°C Parçalı bulutluSİİRT 24°C Parçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 29°C Parçalı bulutlu