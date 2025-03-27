Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine girmek üzere. Meteoroloji tarafından yayımlanan son rapora göre, yağışlar yarın yani 28 Mart itibarıyla yurt genelinde etkili olacak ve güneş günlerce yüzünü göstermeyecek. Peki yağış kaç gün sürecek? Bayramda hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? İşte son tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporlarını paylaştı. Ramazan Bayramı'na az bir süre kala, tatil hazırlıklarına başlayan vatandaşlar 'bayramda hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt ararken Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi. Üstelik günlerce etkisini sürdürecek yağmur bulutları uzun süre güneşin yüzünü göstermeyecek? Peki yağış ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Bugün hava nasıl olacak? İşte son tahminler...
YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Türkiye yarın (28 Mart 2025 Cuma ) yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Güneyli lodos rüzgarıyla birlikte yurda giriş yapacak yağışlar ilk etapta İç Anadolu, Orta ve Batı Karadeniz, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç tüm yurdu etkisi altına alacak.
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinde kuvvetli yağış beklenirken, cuma günü itibarıyla alan genişletecek yağışlar, bayramın birinci günü olan 30 Mart Pazar gününden itibaren İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in küçük bir bölümü hariç yurt geneline yayılacak. Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günleri ve takip eden hava boyunca yağış devam edecek.
YAĞIŞ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Uzun vadeli tahminlere göre, nisan büyük oranda mevsim normallerinde geçecek. Nisan yağmurları olarak adlandırılabilecek yağışların 8-10 gün etkisini sürdürmesi bekleniyor. Takip eden dönemde ise yağışlı havanın yer yer yine etkili olacağı öngörülüyor. Bu da vatandaşların güneşi bir süre özleyeceği anlamına geliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji, bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklediğini duyurdu. Tahminlere göre, Trakya, Doğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyıları, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. İç ve batı bölgelerde ise toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olurken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı, kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
EDİRNE 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 24°C Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
AFYON 24°C Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 27°C Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 26°C Parçalı bulutlu
MANİSA 26°C Parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADANA 29°C Parçalı bulutlu
ANTALYA 24°C Parçalı bulutlu
HATAY 29°C Parçalı çok bulutlu
MERSİN 25°C Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ANKARA 25°C Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 26°C Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 26°C Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR 23°C Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
BOLU 25°C Parçalı ve çok bulutlu
KARABÜK 25°C Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 17°C Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 22°C Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
AMASYA 27°C Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 17°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 16°C Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ERZURUM 13°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
KARS 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA 23°C Parçalı ve çok bulutlu
VAN 11°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
DİYARBAKIR 26°C Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 28°C Parçalı bulutlu
SİİRT 24°C Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 29°C Parçalı bulutlu