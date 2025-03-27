Ekrem İmamoğlu protestoları sonrası provokatif paylaşım yapan 30 kişi daha gözaltına alındı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmalar sonrası sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 30 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmalar sonrası sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 30 kişi bugün 23 ilçede düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.