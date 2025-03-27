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Beyaz Gazete
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Ekrem İmamoğlu protestoları sonrası provokatif paylaşım yapan 30 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmalar sonrası sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 30 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 27.03.2025 - 13:46 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:47 / Editör: Edin Uslu
Ekrem İmamoğlu protestoları sonrası provokatif paylaşım yapan 30 kişi daha gözaltına alındı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmalar sonrası sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 30 kişi bugün 23 ilçede düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu protestoları sonrası provokatif paylaşım yapan 30 kişi daha gözaltına alındı