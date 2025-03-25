Saraçhane’deki provokatörler Başkan Erdoğan’ın annesini hedef aldı: 43 sokak teröristi yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu tutuklandı. 560 milyar liralık yolsuzlukla ilgili tek kelime edemeyen CHP ise sokak provokasyonlarına başladı. Özgür Özel'in talimatı ile Saraçhane'de toplanan yüzleri kapalı provokatörler, polisimizi hedef aldı. Güvenlik güçlerine asit ve balta ile saldıran sokak teröristleri, İBB binasının karşısında bulunan tarihi Şehzadebaşı Camii'ndeki mezar taşlarını kırdı, alkol aldı.BAŞKAN ERDOĞAN'IN ANNESİNİ VE AİLESİNİ HEDEF ALDILARÖzel'in talimatı sonrası sokağa inen provokatörler, dün akşam ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesini ve annesini hedef aldı. Başkan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'a küfür eden sokak teröristlerinin yakalanması için düğmeye basıldı.43 SOKAK TERÖRİSTİ YAKALANDISavcılık, şüpheliler hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet' ile 'görevli memura mukavemet' suçlarından gözaltı kararı çıkardı. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenledikleri operasyonda 43 şüpheli yakalandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılan milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri başlatmıştır' ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya paylaşımının devamında, 43 provokatörün gözaltına alındığını açıkladı.'BU SALDIRGAN AHLAKSIZLIĞI YAPANLAR KARŞISINDA MİLLET İRADESİNİ BULACAK'Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'a yapılan saygısızlığa sosyal medyadan da tepki yağdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı paylaşımda 'İstanbul'daki gösterilerde Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik hakaret içeren sözler sarf edenleri lanetliyoruz. Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır. Bu ahlaksızları teşvik edenler de bu ahlaksız provokatörlüğün altında kalacaklardır. Günlerdir zehirli bir dil kullanarak saldırganlığa zemin hazırlayanlar alınlarına bu ahlaksız provokasyonun etiketini yapıştırmışlardır. Net şekilde ifade ediyoruz: bu saldırgan ahlaksızlığı yapanlar ve teşvik edenler karşılarında bizi ve millet iradesini en kararlı ve tavizsiz şekilde bulacaktır' ifadelerini kullandı.'HESABI HUKUK ÖNÜNDE MUHAKKAK SORULACAKTIR'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ahlaksızlığa tepki gösterdi: Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve rahmetli annesine yönelik yapılan edepsiz saldırı sadece bir ahlak çöküntüsünün işareti değil, aynı zamanda toplumsal huzuru hedef alan kirli bir zihnin ürünüdür. Sokakları karıştırmaya çalışanların ve nefret dilini destekleyenlerin akıbeti, milletimizin feraseti karşısında eriyip gitmek olacak ve bu rezilliğin hesabı, hukuk önünde muhakkak sorulacaktır.'VANDALLIK ASLA KABUL EDİLEMEZ'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:İstanbul Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretlerde bulunulmasını, alçakça sözler sarf edilmesini lanetliyorum. Milletimizin tahammül sınırlarını aşan bu vandallık, asla kabul edilemez. Ortak değerlerimizi hedef alan çirkin saldırılar hukuk önünde karşılığını mutlaka bulacaktır.