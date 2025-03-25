Mehmet Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm adımlar atılıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur dengesini sağlamak için aldığı tedbirlerin uygulaması ile ilgili vatandaşları bilgilendirmek için örnekli ya da uygulamalı görseller paylaşıyor.TCMB son olarak, 'Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemi' başlıklı yeni bir video yayınladı.Bu videoyu alıntılayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir kez daha piyasalara mesaj verdi.Bakan Şimşek mesajında şöyle dedi:Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor.Merkez Bankası, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla 20 Mart 2025'te Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlamıştı.