Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafeye sürpriz ziyaret: Vatandaşlarla sohbet etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da iftar sonrası bir kafeyi ziyaret etti. Gençlerle ve ailelerle bir süre sohbet eden Erdoğan, kafede bulunan çocukları da sevdi.Burada önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, programın ardından Ankara'da bir kafeye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti, çocukları sevdi.İşte Başkan Erdoğan'ın kafeye gerçekleştirdiği ziyaretten kareler...