Ukrayna ve ABD heyetleri, Riyad'da bir araya geldi

Ukrayna ve ABD heyetleri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelen Ukrayna ve ABD heyetlerinin toplantısının sona erdiğini bildirdi.Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik konuları görüşmek amacıyla yapılan görüşmenin verimli geçtiğini belirten Umerov, toplantıda enerji başta olmak üzere önemli konuları ele aldıklarını kaydetti.