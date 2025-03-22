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Beyaz Gazete
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Minibüs şarampole devrildi! Çok sayıda kişi yaralandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Ekleme: 22.03.2025 - 14:28 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:31 / Editör: Fehmi Öztürk
Minibüs şarampole devrildi! Çok sayıda kişi yaralandıSürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen, bir şirkete ait minibüs, kar yağışının etkili olduğu Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Şehitköy mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki 9 işçi yaralandı.

Minibüs şarampole devrildi! Çok sayıda kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi ile Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.