Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı'yla İftar programında açıklamalarda bulunuyor.Bir kez daha İstanbul il teşkilatında birlikte yol yürüdüğümüz ama artık aramızda bulunmayan ebediyete intikal etmiş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Değerli kardeşlerim, 11 ayın sultanı olan Ramazan'ı Şerif'i yavaş yavaş uğurlamaya hazırlanıyoruz. Kardeşlik ve bağışlamanın ayı olan Ramazan'ı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Yüce Allah tuttuğumuz duaları, yaptığımız hayırları katında kabul buyursunlar diyorum. 4 gün sonra erişeceğimiz Ramazan Bayram'ında mübarek olsun diyorum.'SİYONİST REJİM GAZZE'DE KAN AKITIYOR'Kan ve gözyaşından beslenen Siyonist Netanyahu hükümeti ateşkesi bozarak Gazze'deki sivilleri hedef almaya başladı. Siyonist rejim Gazze'de oluk oluk kan akıtıyor. Rabbimden şehit olan kardeşlerimizin hepsine rahmet diliyorum. Dünyanın birçok ülkesi Gazze'deki durumlar karşısında büyük bir sessizlik içerisindeler. Dikkat ediniz, mazlum Filistinli zalim de İsrailli olunca kullanılan dil bir anda değişmiştir. İnsan hakları ve özgürlükler konusunda dünyaya ders verenlerin hiçbiri henüz daha kundakta öldürülen bebeklerin hiçbirine tepki veremiyor. Burada şunu bir kez daha açık açık söylemek zorundayım, biz zalime kimliğine göre davrananlardan asla olmadık ve olmayacağız.Türkiye olarak ateşkesin yeniden teşhisi ve katliamların son bulması için çok yönlü diplomasi yürütüyoruz. Filistin davasına son nefesimize kadar samimiyetle sahip çıkacağız. Hiçbir zulüm payidar olmamıştır. Gazze'deki kardeşlerimize yönelim zulümde payidar olmayacak, son bulacaktır.Ramazan ayı oruç ibadetiyle birlikte bizim için milletimizle kucaklaşma, yeni gönüller kazanma vesilesidir. Yılın geri kalanında milletimize hizmet anlayışımızı sürekli dinç tutmaktadır. Sahur ve iftar programları, hane ziyaretleri ve daha birçok etkinlikle İstanbullu kardeşlerimizle bir araya geldik. Bu vesileyle tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum.'CHP BASIN ORGANLARINI TEHDİT ETTİ'Muhalefet ne yaparsa yapsın, biz sağduyuyu, sabrı ve sükûneti hiçbir zaman terk etmeyeceğiz. Bizim belediyelerimiz yolsuzluktan yana olmayacak, bizim belediyelerimiz haksızlıktan yana olmayacak. Bizim belediyelerimiz hak, hakikat, helal ve haram nedir bunu bilerek halkına hizmet edecek. Bu mübarek günleri milletimizin iç cephesi için barış yeşertmeye çalışırken, muhalefet tam tersi çalışıyor. Milletimiz CHP'nin Suriye'deki ateşi Türkiye'ye sıçratma çabasına tıpkı daha önce olduğu gibi yanıt vermedi. Sokak terörüyle milli iradeyi gasp etmeye kadar ne ararsan bunlarda var. Son olarak bugün basın yayın organlarını da tehdit ederek ne olduğunu ifşa ettiler. Böyle siyaset olur mu? Böyle politika olur mu? İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizde gerilim oluşturmak için her şeyi yapıyorlar. 4 gündür milletin huzurunu kaçırma, insanlarımızı kutuplaştırma adına ne varsa hepsini yapıyorlar.Belediyelerden nemalanan çıkar şebekeleri CHP'yi yolsuzluk ve rüşvete bulaştırmıştır. Lafa geldiğinde Atatürk'ün partisi olduğunu övünenler Gazi'nin emanetini hırsızlara emanet etmişlerdir. Marjinal sol örgütlerin oyuncağı olmuştur. Bakın şunu açık açık söylemeliyiz, yüz binlerce gencin hakkının yendiği diploma oyununun yanında yolsuzlukları ortaya çıkmıştır. Yıllarca beraber yürüdükleri arkadaşlarına sahip çıkamıyorlar. Gençlerin arkasına çıkarak, marjinal sol örgütleri öne sürerek yavuz hırsız misali suçlarını bastırmaya çalışıyorlar. Buradan CHP Genel Başkanına soruyorum. Sayın Özel neden çekiniyorsunuz? Ne oldu da birden etekleriniz tutuştu? Şimdi kimi sırtından bıçaklayacaksınız?Ortaya dökülen bütün bu pislikler sadece bizi ve milletimizi değil, CHP'nin içindeki insanları da üzmüştür. Emin olun sağ duyulu CHP'li vatandaşlarımızda İSKİ olayından 32 yıl sonra aynı şeyi yaşamayı içine sindiremiyorlar. Şurası artık anlaşılmıştır, CHP bünyesini zehirli bir sarmaşık gibi saran bu haramilerden temizlenmedikçe siyasi itibarını da tekrar kazanamaz. CHP Genel Başkanı Özel, vesayet sisteminden kurtulamamıştır. Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderinin bu hallere düşürülmesinden biz memnun değiliz. Tekrardan dile getiriyorum, milli iradeye parmak sallanan dönemler geride kalmıştır. Türkiye demokratik bir ülkedir, bir hukuk devletidir. Üstünlerin egemen olduğu değil, hukukun egemen olduğu bir ülkedir. Bırakın mahkemeler hiçbir baskı altında kalmadan Türk milleti adına kararını versin. Siz ister kabul edin ister etmeyin, hiçbir şey hukukun kapsama alanı dışında değildir.Türkiye üzerinde operasyon yapılmasına, ameliyat yapılmasına, 85 milyon arasında yeni nifak tohumları serpilmesine izin vermeyeceğiz. Bu topraklar üzerinde bir ve beraber yaşamaya, kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.