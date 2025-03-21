Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Kent genelinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Zehir tacirleriyle mücadele sürüyor...
Kırklareli'de jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Ekipler, kent merkezinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
13 GÖZALTI
Düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ile tüfek geçirildi.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.