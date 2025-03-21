Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Zehir tacirleriyle mücadele sürüyor...Kırklareli'de jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.Ekipler, kent merkezinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.Düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ile tüfek geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.