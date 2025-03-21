ATM'lerde yeni dönem! Limitler yeniden belirlendi

Dini bayramlarda vatandaşın nakit ihtiyacı olduğu için bankalar da para çekme limitlerini yükseltme yoluna gidiyor.Bu nedenle Ramazan Bayramı öncesinde de ATM'lerin nakit çekme limitlerinin güncellenmesi beklentisi hakim.Öte yandan bankaların, hem kartlı hem de QR kodlu para çekme işlemlerinde limitleri artırmayı planladığını belirtildi.Uzmanlar yeni para çekme limitin 15 ila 20 bin TL arasında olacağını belirtiliyor.Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bankaların ATM'lerdeki para çekme limitlerini artıracağı öğrenildi.Şu an birçok bankada ATM'den para çekme limiti 10 bin TL. QR kod ile para çekme limiti 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişiyor.Banka şubelerinden yapılan para çekme işlemlerinde herhangi bir üst limit bulunmuyor.Uzmanlar, vatandaşın nakit çekimi için planlı hareket etmesini öneriyor.