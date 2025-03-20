Saraçhane'de büyük rezillik! Ramazan'a bile saygıları yok

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla başlatılan operasyon sonrası gözaltına alırken, dün akşam Saraçhane'de İmamoğlu'na destek için bir araya gelenlerin Ramazan ayına ayına rağmen bira içerek fotoğraf paylaştığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.Terör örgütü PKK ile ortak hareket etme, PKK üyelerini işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarının yöneltildiği iki farklı dosyada 106 şüpheli bulunuyor.İBB Başkanı İmamoğlu, soruşturma kapsamında dün sabah gözaltına alındı.İmamoğlu’nun yanı sıra 86 kişi daha polis tarafından gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyeti’nde tutuluyor.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Süreç devam ederken toplanma yasağına rağmen İmamoğlu destekçileri Saraçhane'de İBB binasının önünde toplandı.Burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşma yaptığı programda sık sık hükümete yönelik hakarete varan sloganlar atıldı.Bunların yanında sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise gündem oldu.Saraçhane'ye protestolar için gelen bir kişinin elinde bira ve 'Şerefine Tayyip' pankartı olduğu görüldü.Ramazan ayına aldırış etmeden fotoğrafları paylaşan kişinin hakaret söylemleri yoğun tepki çekti.