İzmir’de FETÖ operasyonu: 9 polis gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması polis ekipleri harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyanlar ile ardışık arama ve veri analiz raporlarında tespitler bulunan ve polis memuru olarak aktif görevde olan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.İzmir merkez Bergama, Kemalpaşa, Seferihisar, Ödemiş ilçelerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Düzenlene operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Firar olan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.