Hatay'da ekmek teknesi yanmasın diye alevlerle mücadele etti
Antakya ilçesinde karton topladığı kamyoneti, alevlere teslim olan yaşlı adam, ekmek teknesi yanmasın diye alevlere müdahale etmeye çalıştı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde konteyner kentte yaşayan Yasin Yaraş isimli vatandaşa ait, park halindeki kamyonetin alevlere teslim oldu.
Yangın etkisiyle hareket eden kamyonet, Tarım Kredi Kooperatif marketine ait duvara çarparak durabildi.
ALEVLERE MÜDAHALE ANI KAMERAYA YANSIDI
Alevleri fark eden vatandaşlar panik içerisinde marketten çıkarken yangın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaraş'ın ekmek teknesini alevlerden kurtarmak için verdiği ve çevredeki vatandaşlardan yardım istediği anlarsa kameraya yansıdı.
YANGINA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI
Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında Yaraş'ın kamyoneti kullanılmaz hale geldi.
Yaraş, aracının park halindeyken alevlere teslim olduğunu ifade ederken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Yangın etkisiyle hareket eden kamyonet, Tarım Kredi Kooperatif marketine ait duvara çarparak durabildi.
ALEVLERE MÜDAHALE ANI KAMERAYA YANSIDI
Alevleri fark eden vatandaşlar panik içerisinde marketten çıkarken yangın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaraş'ın ekmek teknesini alevlerden kurtarmak için verdiği ve çevredeki vatandaşlardan yardım istediği anlarsa kameraya yansıdı.
YANGINA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI
Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında Yaraş'ın kamyoneti kullanılmaz hale geldi.
Yaraş, aracının park halindeyken alevlere teslim olduğunu ifade ederken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.