Hatay'da ekmek teknesi yanmasın diye alevlerle mücadele etti

Hatay'ın Antakya ilçesinde konteyner kentte yaşayan Yasin Yaraş isimli vatandaşa ait, park halindeki kamyonetin alevlere teslim oldu.Yangın etkisiyle hareket eden kamyonet, Tarım Kredi Kooperatif marketine ait duvara çarparak durabildi.Alevleri fark eden vatandaşlar panik içerisinde marketten çıkarken yangın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaraş'ın ekmek teknesini alevlerden kurtarmak için verdiği ve çevredeki vatandaşlardan yardım istediği anlarsa kameraya yansıdı.Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında Yaraş'ın kamyoneti kullanılmaz hale geldi.Yaraş, aracının park halindeyken alevlere teslim olduğunu ifade ederken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.