Elon Musk protestoları büyüyor! Tesla sahiplerini...

Tesla CEO'su Elon Musk'ın şirket üzerindeki etkisi nedeniyle dünya çapında Tesla'ya karşı protestolar devam ederken, binlerce Tesla sahibinin adres ve iletişim bilgilerinin bulunduğu bir web sitesi tasarlandı. Üstelik siteden kaldırılmanın tek yolu; aracınızı satmak.Web sitesinde bir harita ve sitenin amacını belirten alaycı bir mesaj yer alıyor. Site, kendisini 'protesto platformu' yerine 'Tesla sahipleri için sosyal medya ağı' olarak tanıtıyor.Kullanıcıları 'evlerinden rahatça gerçekleştirebilecekleri protesto ifadelerini' teşvik ettiğini de açıkça belirten sitede şu mesaj yer alıyor:'Bu site, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) meraklıları için nihai merkezdir. Yenilikçi platformumuz kullanıcıların DOGE'nin önemli noktalarının interaktif bir haritasını keşfetmelerini sağlıyor. Ama hepsi bu kadar değil. Aynı zamanda Tesla Motors sahiplerine de hitap ediyoruz ve yakındaki servis merkezlerini, showroomları ve şarj istasyonlarını bulmaları için kapsamlı bir kaynak sağlıyoruz.Son teknoloji yapay zeka algoritmalarımızdan yararlanan site, aynı görüşten Tesla sahiplerini birbirleriyle buluşturarak bir adım daha ileri gidiyor ve paylaşılan iletişim bilgileri aracılığıyla canlı bir topluluk oluşturuyor.'Web sitesinin bilgileri nasıl topladığı tam olarak belli değil. Site de bunu nasıl elde ettiğine dair bir açıklama yapmıyor. Ancak sitede rastgele bilgilerin yer aldığı göz önüne alındığında, verilerin doğrudan Tesla'dan gelmediği açıkça belli oluyor.Sitenin anarşist bir grup tarafından oluşturulmuş olabileceği düşünülüyor çünkü anarşist bir web sitesine bağlantı içeriyor. Bilgiler, Tesla mağazaları, Supercharger şarj istasyonları, Tesla sahiplerinin araçları ve Elon Musk'ın DOGE'sinde çalışan personelin bilinen adresleri gibi kategoriler altında sınıflandırılmış.