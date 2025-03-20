Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'den CHP'ye tarihsel hatırlatma: Usulsüzlüklere sahip çıkarak enkaz yaratılır

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı İBB'ye yolsuzluk ve terör operasyonuyla ilgili CHP'ye çarpıcı bir mesaj geldi. Aslı Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Usulsüzlüklere sahip çıkarak kahraman değil enkaz yaratılır' dedi.Aslı Baykal'ın ifadeleri şu şekilde:Usulsüzlüklere sahip çıkarak kahraman değil enkaz yaratılır ancak:1989da SHP yerel seçimlerde çok başarılı oldu, İstanbul'u da aldı. Sonrasında patlayan İSKİ skandalı o partide yolsuzluk yapılmasının halkta uyandırdığı hayret ve kızgınlık ile seçimleri kaybetmesine sebep oldu ve Erdoğan İBB başkanı oldu.Bugünkü CHP yöneticileri diploması usulsüz olduğu için iptal edilen ve yolsuzluk iddiası ile gözaltına alınan bir belediye başkanı için vatandaşı sokağa çağırıyor.Sanırsın CHP kimliğine sahip çıkmak için verdiği mücadele yüzünden gözaltında - tabii sıkıntı yöneticilerin de o kimlik ile alakasının olmamasında ve onlara ses çıkaramayanlarda. CHP'yi eleştirene saygı duyulur ama CHP'yi dönüştürmeye çalışmak kimsenin haddine değil.Bu kadar mı halktan ve yaşamdan ve tarihten kopuk,Bu kadar mı çürük bir yönetim var?Konu siyasi değil de usulsüzlük, yolsuzluk ise herkes gider hesabını verir.Siyasi partiler siyaset yapar ticaret değil.Konunun CHP kimliği açısından ciddiyetini anlamayanlar 1998 yılında Türkbank skandalında hükümeti düşüren ve baraj altı kalmayı göğüsleyen CHP'ye baksın.Aslı Baykal dün başlayan operasyon sonrası da şu mesajları paylaşmıştı:Bugünkü gözaltılar üstüste darbeler gibi görünüyor ama muhtemelen bekletildi bile diploma soruşturmasını etkilememek için. İmamoğlu'nun CHP üzerindeki etkinliği düşünülünce bu etki nereden kaynaklanıyor ne ile besleniyor diye düşünmemek mümkün değil.Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir önseçim yapılma sebebi bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmek idi. Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar.Bize düşen Türk adalerine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek. CHP'ye düşen güzel bir takvim belirleyip tertemiz bir kurultay yapmak, Atatürk'e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek.