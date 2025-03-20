Bakan Bolat açıkladı: Ekonomi programı olumlu sonuçlarını veriyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda bulunarak ihracat ve istihdama yönelik gelişmelerden bahsetti.Bakan Bolat açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: TÜİK tarafından açıklanan iş gücü istatistiklerine göre, 2024 yılında işsizlik oranı yüzde 8,7 ile son 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık 1 milyon kişi (988 bin kişi) artarken, tüm zamanların en yüksek istihdam düzeyine ulaşıldı. İstihdam oranı bir önceki yıla göre 1,2 puan artarak yüzde 49,5 olarak gerçekleşti.İhracat, üretim, yatırım, istihdam ve sürdürülebilir cari işlemler dengesi kapsamında hükümetimizin kararlıkla uygulamakta olduğu ekonomi programı olumlu sonuçlarını vermeye devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımıza sunduğumuz destekler, ticari diplomasi faaliyetlerimizin etkisiyle ihracatta elde edilen başarılar, üretim ve istihdam üzerinde olumlu sonuçlar vermektedir. Ayrıca, ithalat tarafında haksız uygulamalara karşı kararlılıkla müdahalede bulunarak, yurt içi üretim ve istihdamı koruma ve güçlendirme yönündeki çalışmalarımız da bu tabloya destek sunmaktadır' ifadelerini kullandı.İstihdam oranının erkeklerde yüzde 66,9, kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleştiğini aktaran Bolat, 'İş gücü 2024 yılında bir önceki yıla göre 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72, kadınlarda ise yüzde 36,8 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak yüzde 16,3 oldu.Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,1, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin yüzde 14,8'i tarım, yüzde 20,7'si sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 57,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet ve inşaat sektörlerinin istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan artarken, sanayisektörünün payı 0,5 puan azaldı, tarım sektörünün payı ise değişim göstermedi' açıklamasında bulundu.2024 yılında 4 milyon 827 bin kişinin tarım, 6 milyon 746 bin kişi sanayi, 2 milyon 162 bin kişinin inşaat, 18 milyon 886 bin kişinin hizmet sektöründe istihdam edildiğini aktaran Bolat, 'Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 132 bin, sanayi sektöründe 35 bin, inşaat sektöründe 165 bin, hizmet sektöründe 656 bin kişi arttı.2005 yılına göre iş gücümüz 14 milyon 412 bin kişi; istihdam edilenlerin sayısı 13 milyon 263 bin kişi artmıştır. İş gücüne katılma oranı 10,1 puan artış ile yüzde 54,2'ye ulaşırken istihdam oranı 9,5 puanlık artış ile yüzde 49,5 olmuştur. 2002 yılında 36,1 milyar dolan olan mal ihracatımız 7,3 katına çıkarak 2024 yılında 261,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılında hizmet ihracatımız ise 115,2 milyar dolar olmuş ve toplamda mal ve hizmet ihracatımız 377,1 milyar dolara yükselmiştir. Böylelikle cari işlemler açığı 39,9 milyar dolardan 2024 yılında 10 milyar dolara gerilemiş ve cari açığın GSYH içindeki payı 2023 yılında yüzde 3,5 iken, 2024 yılında 2,8 puan gerileyerek yüzde 0,8 olarak gerçekleşmiştir.İhracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle, ihracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekleyen bir ivme yaratmaktadır. İthalat tarafında haksız uygulamalara müdahale edilerek yurt içi üretim ve istihdam desteklenmektedir. Bu çerçevede, inovasyona dayalı dönüşümlerle üretim kapasitemizi daha da güçlendirmek ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, elde edilen bu performansı daha da ileri taşımak ve ekonomimizin büyüme yolundaki başarılarını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz' dedi.