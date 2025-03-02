Başkentte fuhuş operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sonucu "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçuna yönelik çalışma başlattı.Ahlak büro ekiplerinin çalışmaları sonucu 3 otel incelemeye alınırken otellerde çalışan müdür ve sahiplerinden 12 şüpheli fuhşa yer temin ettikleri suçlaması ile savcılığa sevk edildi.Mağdurlar, ifadelerinde otel görevlilerin konaklama başına pay aldığını iddia ettiler.Fuhuşla Mücadele Komisyonun aldığı karar gereğince 4 otel mühürlenerek kapısına kilit vuruldu.Otellerin, mühürlenen kapılara "tadilat nedeniyle kapalıyız" afişleri asarak mühürleri örttüğü görüldü. Ayrıca 30'dan fazla mağdur kadın kurtarıldı.