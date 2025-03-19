Mansur Yavaş'ın algısı çöktü! Bilet bulamıyorum dedi, THY’nin uçuşu olduğu ortaya çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 kişinin gözaltına alınmasının ardından gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrildi. Yavaş'ın Tayvan'da olduğu ortaya çıkarken, Türkiye'ye dönüşüyle ilgili yaptığı açıklama büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.Mansur Yavaş, 'Bilet bulur bulmaz döneceğim' dedi ancak THY'nin Tayvan saati ile 22:10'da Taipei-Ankara uçuşu olduğu ortaya çıktı. Üstelik 275 kişilik uçakta 23 kişilik boş yer olduğu öğrenildi. Bu açıklama, 'Gerçekten dönmek mi istiyor?' sorusunu gündeme getirdi.Bir televizyon programına bağlanan Yavaş, 'Şu an Tayvan'dayım, bilet bulmaya çalışıyorum. Döner dönmez İstanbul'a geleceğim.' dedi. Ancak kısa süre içinde Türk Hava Yolları'nın (THY) Tayvan saati ile 22:10'da Taipei-Ankara arasında doğrudan uçuşu olduğu bilgisi ortaya çıktı. Üstelik 275 kişilik uçakta 23 kişilik boş yer olduğu öğrenildi.Bu durum, kamuoyunda 'Mansur Yavaş gerçekten dönmek istiyor muydu?' sorularını gündeme getirdi. Tayvan'dan dönüş için uçuş olduğu halde, neden bilet bulunamadığı veya neden farklı bir alternatifin değerlendirilmediği merak konusu oldu.Yavaş'ın dönüşüyle ilgili açıklamaları, CHP içindeki adaylık tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Son dönemde Ekrem İmamoğlu'nun adaylık çıkışlarına mesafeli duran Yavaş, geçtiğimiz günlerde 'Cumhurbaşkanlığı seçimine daha çok var, günü geldiğinde bakarız' ifadelerini kullanmıştı.Öte yandan, İmamoğlu'nun 15 Mart'ta Ankara'da düzenlediği halk buluşmasına da katılmayan Yavaş ''Kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem'' demişti. Yavaş'ın bu tutumu, CHP içinde farklı yorumlara neden oldu. Şimdi ise 'Gerçekten dönmek için çaba mı harcadı, yoksa olayları uzaktan izlemeyi mi tercih etti?' sorusu gündemde.Mansur Yavaş'ın, bilet iddialarıyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merak edilirken, yaşanan gelişmeler CHP içindeki dengeleri de sarsmaya devam ediyor.