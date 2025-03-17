Roma'daki Göbeklitepe sergisini 5 milyon kişi ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en eski ve en büyüleyici arkeolojik alanlarından biri olan Göbeklitepe, 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilerek insanlık tarihine ışık tutan en önemli keşiflerden biri olarak kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nin iş birliğiyle İtalya'nın en önemli kültürel mekanlarından biri olan Kolezyum'da, 24 Ekim 2024'te 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi' sergisi açıldı. İnsanlık tarihinin en eski anıtsal yapısı Göbeklitepe'yi ağırlayarak medeniyetin doğuşuna dair eşsiz bir deneyim sunan Kolezyum, uluslararası arkeolojik mirasın korunmasına ve tanıtılmasına büyük katkı sağlıyor.Göbeklitepe'nin 11 bin yıllık geçmişini anlatan sergi, ziyaretçilere multimedya içerikler, 3D rekonstrüksiyonlar ve sanal turlar ile benzersiz bir deneyim sunuyor. Anıtsal sütunların replikaları ile desteklenen sergi, erken insan topluluklarının ritüellerini ve yaşam biçimini gözler önüne seriyor. İtalyan ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından hazırlanan sergi, dünya arkeolojik mirasının korunmasına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Açıldığı günden bu yana uluslararası akademisyenler, sanatçılar ve tarih meraklıları tarafından büyük ilgi gören sergi, 30 Nisan 2025 tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göbeklitepe'nin eşsiz tarihini Roma'nın kalbinde yeniden canlandırdık. Medeniyetin sıfır noktası Göbeklitepe, Roma'nın kalbi Kolezyum'da dünya ile buluşuyor. 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi' sergisi, açıldığı günden bu yana 5 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak büyük ilgi gördü. UNESCO Dünya Mirası olan Göbeklitepe'nin 11 bin yıllık gizemi, anıtsal sütunların replikaları ve sanal turlarla ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor. İnsanlık tarihine ışık tutan bu eşsiz sergi, nisan ayının sonuna kadar Kolezyum'da ziyaretçilerini bekliyor. Tarihin en eski anıtlarını keşfetmek isteyen herkesi bu büyüleyici yolculuğa çağırıyor, arkeolojik mirasımızı dünyayla buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.