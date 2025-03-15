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Evden 3 ceset çıktı! Anne ve 2 çocuğunun kahreden sonu

Acı olayın adresi Kayseri'ydi... Suriye uyruklu anne M.A. ile erkek çocukları D.A. ve M.A., sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Yakınları sinir krizleri geçirdi...

Ekleme: 15.03.2025 - 16:37 Güncelleme: 15.03.2025 - 16:41 / Editör: Fehmi Öztürk
Evden 3 ceset çıktı! Anne ve 2 çocuğunun kahreden sonuKahreden olay, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Akça Sokak'taki 3 katlı bir binanın bodrum katında yaşandı... Suriye uyruklu anne M.A. ve çocukları D.A. ve M.A.'dan haber alamayan yakınları, eve gitti.

Evden 3 ceset çıktı! Anne ve 2 çocuğunun kahreden sonu

Ailenin yakınları, eve girdiklerinde anne ile 2 çocuğunu hareketsiz halde buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, anne ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Evden 3 ceset çıktı! Anne ve 2 çocuğunun kahreden sonu

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen M.A., D.A. ve M.A. otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.