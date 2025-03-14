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Filmleri andıran manzaralar! Sel felaketi hayatı böyle etkiledi

Şiddetli yağışlar sonrası sel baskını ve heyelanların yaşandığı Kaliforniya eyaletinde araçlar yollarda mahsur kaldı. Sel sularının arabaları yuttuğu anlar kameralara yansıdı.

Ekleme: 14.03.2025 - 12:15 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:19 / Editör: Atilla Özbir
Filmleri andıran manzaralar! Sel felaketi hayatı böyle etkilediABD'ni Kaliforniya eyaletinde adeta gerilim filmlerini andıran manzaralar yaşanıyor.

Günlerdir eyalet genelinde etkili olan şiddetli yağışlar, felaketi de beraberinde getirdi. Altyapının güçlü olmadığı birçok şehirde sel ve heyelan felaketi yaşandı.

Filmleri andıran manzaralar! Sel felaketi hayatı böyle etkiledi

ARAÇLAR SULARA GÖMÜLDÜ

Riverside County'de heyelan sonucu araçlar yolda mahsur kaldı. İtfaiye teşkilatı, en az 6 kişinin kurtarıldığını aktardı.

HELİKOPTERLE KURTARILDI

Orange County'de bir araç sel suyuyla dereye sürüklendi.

Sürücü ise helikopterle kurtarıldı.

Los Angeles'ın güneydoğusundaki Pico Rivera'da ise hortum çıktı. Evlerde ve araçlarda hasar meydana geldi.

Filmleri andıran manzaralar! Sel felaketi hayatı böyle etkiledi

'EVLERİ TAHLİYE EDİN' ÇAĞRISI

Ulusal Hava Durumu Servisi, yerel halkı 5 seviyesinde yaşanabilecek bir kasırgaya karşı uyardı

Los Angeles County'nin bazı bölgeleri için ise tahliye uyarıları yapıldı.

Filmleri andıran manzaralar! Sel felaketi hayatı böyle etkiledi