Filmleri andıran manzaralar! Sel felaketi hayatı böyle etkiledi
Şiddetli yağışlar sonrası sel baskını ve heyelanların yaşandığı Kaliforniya eyaletinde araçlar yollarda mahsur kaldı. Sel sularının arabaları yuttuğu anlar kameralara yansıdı.
ABD'ni Kaliforniya eyaletinde adeta gerilim filmlerini andıran manzaralar yaşanıyor.
Günlerdir eyalet genelinde etkili olan şiddetli yağışlar, felaketi de beraberinde getirdi. Altyapının güçlü olmadığı birçok şehirde sel ve heyelan felaketi yaşandı.
ARAÇLAR SULARA GÖMÜLDÜ
Riverside County'de heyelan sonucu araçlar yolda mahsur kaldı. İtfaiye teşkilatı, en az 6 kişinin kurtarıldığını aktardı.
HELİKOPTERLE KURTARILDI
Orange County'de bir araç sel suyuyla dereye sürüklendi.
Sürücü ise helikopterle kurtarıldı.
Los Angeles'ın güneydoğusundaki Pico Rivera'da ise hortum çıktı. Evlerde ve araçlarda hasar meydana geldi.
'EVLERİ TAHLİYE EDİN' ÇAĞRISI
Ulusal Hava Durumu Servisi, yerel halkı 5 seviyesinde yaşanabilecek bir kasırgaya karşı uyardı
Los Angeles County'nin bazı bölgeleri için ise tahliye uyarıları yapıldı.
Günlerdir eyalet genelinde etkili olan şiddetli yağışlar, felaketi de beraberinde getirdi. Altyapının güçlü olmadığı birçok şehirde sel ve heyelan felaketi yaşandı.
ARAÇLAR SULARA GÖMÜLDÜ
Riverside County'de heyelan sonucu araçlar yolda mahsur kaldı. İtfaiye teşkilatı, en az 6 kişinin kurtarıldığını aktardı.
HELİKOPTERLE KURTARILDI
Orange County'de bir araç sel suyuyla dereye sürüklendi.
Sürücü ise helikopterle kurtarıldı.
Los Angeles'ın güneydoğusundaki Pico Rivera'da ise hortum çıktı. Evlerde ve araçlarda hasar meydana geldi.
'EVLERİ TAHLİYE EDİN' ÇAĞRISI
Ulusal Hava Durumu Servisi, yerel halkı 5 seviyesinde yaşanabilecek bir kasırgaya karşı uyardı
Los Angeles County'nin bazı bölgeleri için ise tahliye uyarıları yapıldı.