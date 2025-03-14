Filmleri andıran manzaralar! Sel felaketi hayatı böyle etkiledi

ABD'ni Kaliforniya eyaletinde adeta gerilim filmlerini andıran manzaralar yaşanıyor.Günlerdir eyalet genelinde etkili olan şiddetli yağışlar, felaketi de beraberinde getirdi. Altyapının güçlü olmadığı birçok şehirde sel ve heyelan felaketi yaşandı.Riverside County'de heyelan sonucu araçlar yolda mahsur kaldı. İtfaiye teşkilatı, en az 6 kişinin kurtarıldığını aktardı.Orange County'de bir araç sel suyuyla dereye sürüklendi.Sürücü ise helikopterle kurtarıldı.Los Angeles'ın güneydoğusundaki Pico Rivera'da ise hortum çıktı. Evlerde ve araçlarda hasar meydana geldi.Ulusal Hava Durumu Servisi, yerel halkı 5 seviyesinde yaşanabilecek bir kasırgaya karşı uyardıLos Angeles County'nin bazı bölgeleri için ise tahliye uyarıları yapıldı.