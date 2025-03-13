Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 119,74 puan ve yüzde 1,13 artışla 10.700 puana yükseldi.Toplam işlem hacmi 59,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,29 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,54 ile finansal kiralama faktoring oldu.