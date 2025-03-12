İstanbul'da kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 5 yaralı

İstanbul Pendik'te bir otomobil, hızlı şekilde giderken sürücüsünün virajı alamaması sonucu dereye uçtu.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaşanan kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.Yaralananların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.Olayı gören mahalle sakini Nurettin Delibalta, şöyle konuştu:İlk önce ambulans sesini duyduk. Camdan baktığımda itfaiye ve polislerin de geldiğini gördüm. İtfaiye aşığa merdiven attı ve çıkardı. Herhalde hızlı giderken virajı alamadı, bariyerleri kırıp dereye uçtu.