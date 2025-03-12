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İstanbul'da kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 5 yaralı

Pendik’te seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. kazada 5 kişi yaralandı.

Ekleme: 12.03.2025 - 09:13 Güncelleme: 12.03.2025 - 09:17 / Editör: Edin Uslu
İstanbul'da kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 5 yaralıİstanbul Pendik'te bir otomobil, hızlı şekilde giderken sürücüsünün virajı alamaması sonucu dereye uçtu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Yaşanan kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralananların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.


İstanbul'da kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 5 yaralı


"BARİYERLERİ KIRIP DEREYE UÇTU"
Olayı gören mahalle sakini Nurettin Delibalta, şöyle konuştu:
İlk önce ambulans sesini duyduk. Camdan baktığımda itfaiye ve polislerin de geldiğini gördüm. İtfaiye aşığa merdiven attı ve çıkardı. Herhalde hızlı giderken virajı alamadı, bariyerleri kırıp dereye uçtu.