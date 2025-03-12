İstanbul'da kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 5 yaralı
Pendik’te seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. kazada 5 kişi yaralandı.
İstanbul Pendik'te bir otomobil, hızlı şekilde giderken sürücüsünün virajı alamaması sonucu dereye uçtu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Yaşanan kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralananların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.
"BARİYERLERİ KIRIP DEREYE UÇTU"
Olayı gören mahalle sakini Nurettin Delibalta, şöyle konuştu:
İlk önce ambulans sesini duyduk. Camdan baktığımda itfaiye ve polislerin de geldiğini gördüm. İtfaiye aşığa merdiven attı ve çıkardı. Herhalde hızlı giderken virajı alamadı, bariyerleri kırıp dereye uçtu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Yaşanan kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralananların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.
"BARİYERLERİ KIRIP DEREYE UÇTU"
Olayı gören mahalle sakini Nurettin Delibalta, şöyle konuştu:
İlk önce ambulans sesini duyduk. Camdan baktığımda itfaiye ve polislerin de geldiğini gördüm. İtfaiye aşığa merdiven attı ve çıkardı. Herhalde hızlı giderken virajı alamadı, bariyerleri kırıp dereye uçtu.