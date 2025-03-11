İzmir'de silahlı saldırganlar kahvehaneyi kurşunladı: 1 ölü, 3 gözaltı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde saat 21.00 sıralarında Reis Mahallesi 9030 sokakta bulunan bir kahvehanede, plakasız motosikletle kahvehanenin önüne gelen şüpheliler, 'Siz misiniz muhbirlik' yapan diyerek tabanca ile ateş açtı.Bu sırada kahvehanede bulunan Nuh Çifci, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olduğu belirlenen Çifci'yi ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Burada tedaviye alınan Nuh Çifci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çifci'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında, polis görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Ayrıca, olay yerinin çevresinde bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı.Polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin M.M.U. (40), M.U. (28) ve A.A. (28) olduğunu tespit etti.Yapılan çalışma ile 3 şüpheli olaydan kısa süre sonra Seferihisar ilçesinde yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğine getirildi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.