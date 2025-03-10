X (Twitter) çöktü: Kullanıcılar siteye erişemiyor

Twitter (X) üzerindeki arıza ve kesinti raporları, gün içinde yaşanan sorunlarla birlikte en çok merak edilen konular arasına girdi.Eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'e erişmekte sorun yaşanıyor.Çok sayıda kullanıcı, sosyal paylaşım ağı olan X'te sorun yaşandığına dair raporlar gönderiyor.Kullanıcılar, Twitter'a girmek isterken karşılarına 'Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene' hatası çıktığını belirtiyor.Ayrıca birçok kullanıcı da web sitesi ve mobil uygulamaya erişim sorunları yaşıyor.DownDetector verilerine göre, ülkemizdeki kullanıcılar saat 12.30'dan itibaren birçok kesinti rapor etmiş durumda.Verilere göre sorun sadece Türkiye kaynaklı değil. ABD ve birçok Avrupa ülkesinde de benzer kesintiler söz konusu.Konuyla ilgili X'ten herhangi bir açıklama yapılmadı.