Van'da 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Son 1 haftada çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.