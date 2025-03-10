  • USD: 36,46 - 36,52
  • EURO: 39,51 - 39,59
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Van'da 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 10.03.2025 - 09:29 Güncelleme: 10.03.2025 - 09:29 / Editör: Edin Uslu
Van'da 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Son 1 haftada çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Van'da 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı