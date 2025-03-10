Van'da 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Son 1 haftada çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.