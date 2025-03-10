Balıkesir'de art arda kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

Bandırma'da kontrolünü kaybettiği otomobil ile önce refüje ardından da önünde seyreden otomobile çarpan Muhammet Ok, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü ise yaralı olarak kurtarıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde trafiğe çıkan 50 yaşındaki otomobil sürücüsü Muhammet Ok, Bandırma Sanayi Sitesi'nin ana giriş kapısındaki trafik ışıklarında bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti.Direksiyon başında panikleyen Ok, aracıyla refüje çarptı.Kontrolden çıkan otomobil, çarpmanın da etkisiyle önünde seyreden B.D. yönetimindeki 10 BB 153 plakalı otomobile arkadan çarptı.Her iki araç da refüje çıkarak durdu.İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammet Ok'un hayatını kaybettiği, B.D.'nin yaralandığı tespit edildi.Yaralı sürücü, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Muhammet Ok'un cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.