Bakan duyurdu! 20 bin 745 TL destek

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nin (Women-Up II) başvuruları devam ediyor.Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 4 ilde kadın istihdamına aylık 20 bin 745 TL destek verileceğini duyurdu. Işıhhan'ın paylaşımı şöyle:"Güçlü bir Türkiye için kayıtlı istihdamımızı daha da artırmak zorundayız. Bu hedefle kayıtlı kadın istihdamını desteklemeyi en önemli gündem maddelerimizden biri olarak görüyoruz.Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nin (Women-Up II) başvuruları devam ediyor. 2.100 kadın işveren ve 2.100 kadın işçi projeden faydalanacak.- Aylık destek miktarı 20.745 TL- Toplam destek tutarı 372 milyon 812 bin TL."Öte yandan istihdam desteği İstanbul, Ankara, Aydın ve Samsun illerinde faaliyet gösteren kadın işverenlere, istihdam edecekleri ilave kadın işçi için hibe desteği verilecek.