Bakan duyurdu! 20 bin 745 TL destek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 4 ilde kadın istihdamına aylık 20 bin 745 TL destek verileceğini duyurdu.
Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nin (Women-Up II) başvuruları devam ediyor.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 4 ilde kadın istihdamına aylık 20 bin 745 TL destek verileceğini duyurdu. Işıhhan'ın paylaşımı şöyle:
"Güçlü bir Türkiye için kayıtlı istihdamımızı daha da artırmak zorundayız. Bu hedefle kayıtlı kadın istihdamını desteklemeyi en önemli gündem maddelerimizden biri olarak görüyoruz.
Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nin (Women-Up II) başvuruları devam ediyor. 2.100 kadın işveren ve 2.100 kadın işçi projeden faydalanacak.
- Aylık destek miktarı 20.745 TL
- Toplam destek tutarı 372 milyon 812 bin TL."
4 İLDE HİBE DESTEĞİ VERİLECEK
Öte yandan istihdam desteği İstanbul, Ankara, Aydın ve Samsun illerinde faaliyet gösteren kadın işverenlere, istihdam edecekleri ilave kadın işçi için hibe desteği verilecek.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 4 ilde kadın istihdamına aylık 20 bin 745 TL destek verileceğini duyurdu. Işıhhan'ın paylaşımı şöyle:
"Güçlü bir Türkiye için kayıtlı istihdamımızı daha da artırmak zorundayız. Bu hedefle kayıtlı kadın istihdamını desteklemeyi en önemli gündem maddelerimizden biri olarak görüyoruz.
Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nin (Women-Up II) başvuruları devam ediyor. 2.100 kadın işveren ve 2.100 kadın işçi projeden faydalanacak.
- Aylık destek miktarı 20.745 TL
- Toplam destek tutarı 372 milyon 812 bin TL."
4 İLDE HİBE DESTEĞİ VERİLECEK
Öte yandan istihdam desteği İstanbul, Ankara, Aydın ve Samsun illerinde faaliyet gösteren kadın işverenlere, istihdam edecekleri ilave kadın işçi için hibe desteği verilecek.