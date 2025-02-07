Zonguldak’ta 67 köy yolu ulaşıma kapalı

Zonguldak'ta 3 gündür etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.Yollar kapanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle gece saatlerinde 1545 kilometre uzunluğundaki 142 köy yolu ulaşıma kapandı.Ana yollarda kısa süreli aksamalar dışında bir olumsuzluk yaşanmadı.Ereğli ve Alaplı ilçesinde tüm okullarda, Devrek ilçesinin Eğerci ve Yazıcık köy okullarında taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.Ekipler yolları açmak için çalışma yürütürken, ulaşımın sağlanamadığı köylere gitmek isteyenler zor anlar yaşadı.Ekiplerin çalışmasıyla sabah saatlerinde 75 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. 713 kilometre uzunluğundaki 67 köy yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.Elvanpazarcık'a bağlı köylere ekmek taşıyan Serkan Şengün, “Yollar açılıyor Allah razı olsun. Dün de karlıydı, bugün de bayağı yağdı. Yollar açılıyor da ufak tefek sıkıntılar yaşıyoruz, yüksek kesimlere bayağı kar yağıyor.Ekmek ulaştıramadığımız köy olmadı, bir şekilde ulaştırıyoruz. Çuvallara koyuyoruz, elle götürüyoruz. Çıkamadığımız yerde gelip alıyorlar. Yürüyerek geliyorlar. Çoğu yere çıkıyoruz yine de” dedi.