İstanbul'da okullar tatil mi? Kar yağışı artmıştı...

Kar tatili haberleri peş peşe geliyor. Dün yurt genelinde başlayan kar yağışı birçok ilde okulların tatil olmasına neden oldu. İl Valilikleri kar tatili açıklamalarını yayınlandı. İstanbul'da da bazı ilçelerde kar yağışı etkili olurken öğrenciler 'İstanbul'da okullar tatil oldu mu?' sorusunun yanıtını aramaya başladı.

İstanbul'da bugün okullar tatil mi? 7 Şubat kar tatili haberlerinin peş peşe gelmesinin ardından İstanbul'da okullar tatil edildi mi merak ediliyor. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi?7 Şubat Cuma günü İstanbul'da eğitim ve öğretim devam ediyor. İstanbul'da bazı ilçelerde etkili olan kar yağışı herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.İSTANBUL'DA 7 ŞUBAT CUMA OKULLAR TATİL Mİ?7 Şubat Cuma için İstanbul Valiliğinden henüz açıklama gelmedi. Güncel açıklamalar geldiğinde haberimizde detayları yer alacak.