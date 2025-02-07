Doktorlar uyardı! O hastalık ölüme yol açabiliyor

İngiltere, son yılların en büyük norovirüs salgınıyla boğuşuyor. Hastanelere başvuran hasta sayısı rekor seviyeye ulaşırken, yetkililer salgının durma belirtisi göstermediğini vurguluyor.İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) açıkladığı verilere göre, sadece geçen hafta hastanelerde günlük ortalama 961 hasta tedavi altına alındı. Bu rakam, bir önceki haftaya göre yüzde 7, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 69 artış gösterdi.Giderek artan salgın karşısında yetkililer, norovirüs salgınının önümüzdeki haftalarda daha da büyüyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Önlem alınmadığı takdirde, hastanelerdeki doluluk oranının artması ve sağlık sisteminin zorlanması bekleniyor.Son derece bulaşıcı bir mide-bağırsak enfeksiyonu olarak bilinen bu virüs Şiddetli ishal ve kusmaya neden olurken, tedavi edilmediğinde tehlikeli seviyelerde susuzluk, böbrek yetmezliği ve hatta ölüme yol açabiliyor.İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı'ndan Dr. Amy Douglas, vakaların beklenenden çok daha yüksek olduğunu belirterek, hastanelerdeki salgınların hızla yayıldığını söyledi.Dr. Douglas, virüsün yayılmasını önlemek için vatandaşları önemli tedbirler almaya çağırarak şu uyarılarda bulundu:Hastaysanız hastanelere ve bakım evlerine gitmeyin: Norovirüsün hızla yayıldığını vurgulayan uzmanlar, enfekte kişilerin özellikle yaşlı ve savunmasız bireylerden uzak durması gerektiğini belirtiyor.Semptomlar geçtikten sonra en az 48 saat evde kalın: Virüs, belirtiler kaybolduktan sonra bile bulaşıcılığını sürdürebiliyor. Bu nedenle işe, okula dönmek ya da başkaları için yemek hazırlamak enfeksiyon riskini artırabilir.Alkol bazlı el dezenfektanlarına güvenmeyin! Norovirüs, alkol jellerine karşı dirençli olduğu için sadece dezenfektan kullanmak yeterli değil. Ellerinizi sabun ve ılık suyla yıkayın, yüzeyleri çamaşır suyu bazlı temizlik ürünleriyle dezenfekte edin.