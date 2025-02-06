Bu bitkiyi toplamanın cezası 557 bin 212 TL! Gördüğünüz yerde uzaklaşın

Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü, sadece Tunceli bölgesinde yetişen ve endemik bir tür olan Tunceli Sarımsağını yaygınlaştırmak amacıyla Doğu Anadolu Bölgesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na 'Coğrafi İşaretli Tunceli Sarımsağı Yaygınlaşıyor' isimli proje hazırladı.Kabul edilen ve yaklaşık 5 milyon TL bedeli olan proje kapsamında 20 üretici ile 2 buçuk dekar olmak üzere toplam 50 dekarlık alanda sarımsak üretimi gerçekleştirilecek.2872 sayılı Çevre Kanununun 9. Maddesi gereğinde 2025 yılı için toplanma cezasının 557 bin 212 TL olduğu sarımsak üretimi için Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü tesislerinde üretilen tohumlardan üreticilere dağıtılacak. 7 Şubat tarihinde sona erecek başvuru sonucu belirlenen üreticilerden yüzde 30'luk eş finansman şartını karşılamaları istenecek.Proje kapsamında belirlenen üreticilerin arazileri telle çevrilecek ve içine sulama tesisatı kurulacak. Tohumların ekimi, müdürlük yetkililerinin gözetiminde gerçekleştirilecek.Tek dişli ve normal sarımsağa göre daha az kokulu olan Tunceli Sarımsağı, kentte bin 500 ile 2 bin metre yükseklikte çakılların arasında yetişiyor.