Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 33 tutuklu

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla denetimler gerçekleştirdi. İl genelinde son 1 haftada yapılan çalışma ve operasyonlarda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçlarından toplam 170 olayda 190 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 27'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Aranan kişilere yönelik çalışmalarda ise uyuşturucu suçlarından hakkında arama kararı olan 11 kişi yakalandı, şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.Operasyonlarda, 10 kilo 645 gram esrar, 5 kilo 50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (Fubinica), 468 adet yaklaşık 1 milyon 105 bin 400 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 665 sentetik ecza, 154 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 1,40 gram kokain, 3 hassas terazi, 4 ateşli silah, 44 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk Lirası ele geçirildi.Ayrıca, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 14 bin 515 katılımcıya eğitim verildi. Emniyet müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine geçit vermeyeceklerini kaydetti.