Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Haftaya doların güçlenmesiyle düşüşle başlayan altın fiyatları yönünü yeniden yukarı çevirdi. Altın perşembe gününe rekora yakın başladı. ONS altın 2.882 ile rekor kırmıştı. Bugüne ise 2,868 dolardan işlem görüyor.
Haftaya doların güçlenmesiyle düşüşle başlayan altın fiyatları yönünü yeniden yukarı çevirdi.
Donald Trump'ın Filistin planı ve doların güç kaybetmesi altının güvenli liman algısını güçlendiriyor.
Altın yatırımcıları, ABD'nin Filistin politikalarını ve doların gidişatını izlemeye devam edecek.
Gram altın 3,313 TL
Çeyrek altın 5,412 TL
Yarım altın 10,825 TL
Cumhuriyet altını 22,011 TL
ONS altın 2,868 dolar
Donald Trump'ın Filistin planı ve doların güç kaybetmesi altının güvenli liman algısını güçlendiriyor.
Altın yatırımcıları, ABD'nin Filistin politikalarını ve doların gidişatını izlemeye devam edecek.
Gram altın 3,313 TL
Çeyrek altın 5,412 TL
Yarım altın 10,825 TL
Cumhuriyet altını 22,011 TL
ONS altın 2,868 dolar