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Beyaz Gazete
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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Haftaya doların güçlenmesiyle düşüşle başlayan altın fiyatları yönünü yeniden yukarı çevirdi. Altın perşembe gününe rekora yakın başladı. ONS altın 2.882 ile rekor kırmıştı. Bugüne ise 2,868 dolardan işlem görüyor.

Ekleme: 6.02.2025 - 09:13 Güncelleme: 6.02.2025 - 09:14 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Haftaya doların güçlenmesiyle düşüşle başlayan altın fiyatları yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Donald Trump'ın Filistin planı ve doların güç kaybetmesi altının güvenli liman algısını güçlendiriyor.

Altın yatırımcıları, ABD'nin Filistin politikalarını ve doların gidişatını izlemeye devam edecek.

Gram altın 3,313 TL

Çeyrek altın 5,412 TL

Yarım altın 10,825 TL

Cumhuriyet altını 22,011 TL

ONS altın 2,868 dolar