Murat Kurum: Tarihin en büyük felaketine karşı, tarihin en büyük dayanışmasını gösterdik

'Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara 6 Şubat Depremleri Sempozyumu'nda' konuşan Murat Kurum, deprem zamanında yaşananları anlatarak söze başladı.'O mücadeleyi başlatmak üzere bölgelere dağıldık. Çok acı günler geçirdik' diyen Bakan Kurum, devam eden sözlerinde ise şöyle konuştu:Bir taraftan kar kış, soğuk. Bir taraftan vatandaşımızın milletimizin acılarıyla mücadele ederken, o acıları sizin yaşama lüksünüz yok. İçimize attık. Hemen milletimizin dediyle dertlenip, orada hızlı bir şekilde asrın inşası, asrın birlikteliği ve seferberlik anlayışıyla başlattığımız ihya ve inşa faaliyetlerini yürütmeye gayret gösterdik.Değerli misafirler, ben bugün size acıdan değil umuttan, hüzünden değil, güçlü bir yarından söz etmek istiyorum.Şunu hemen söylemeyeliyim; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sahaya çıktığımız ilk andan bu yana geçen o saatlerde bile depremin izlerini silme arzumuzdan, yeni yuvalarımızı, evlerimizi en hızlı şekilde inşa etme kararlılığımızdan bir an bile vazgeçmedik.Biz annelerimiz için, yavrularımız için hızlı düşünmek ve kararlı olmak durumundaydık. Karşımızda devasa bir yıkım ve mücadele alanı vardı.