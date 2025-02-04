Kıyılarda dehşet! Köpekbalıkları 3 ayda 3 can aldı

Avustralya’nın Queensland eyaletinde korkunç bir köpekbalığı saldırısı yaşandı. 17 yaşındaki genç bir kız, Bribie Adası’ndaki popüler Woorim Sahili'nde yüzerken köpekbalığının hedefi oldu. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, kızın vücudunun üst kısmında ciddi yaralar tespit etti ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız hayatını kaybetti.Saldırının ardından yetkililer, Woorim Sahili'ni ikinci bir duyuruya kadar kapattı. Görgü tanıkları, bölgede sık sık köpekbalığı görüldüğünü ancak saldırının kıyıya bu kadar yakın bir noktada gerçekleşmesinin büyük bir şok etkisi oluşturduğunu belirtti.Yerel halktan Christopher Potter, "Bribie çevresinde köpekbalıkları olduğu biliniyor ama kıyıya bu kadar yakın bir saldırı duymak inanılmaz" ifadelerini kullandı.Queensland'de son üç aydır köpekbalığı saldırılarının sayısında artış görülüyor. Aralık ayında 40 yaşındaki Luke Walford, Humpy Adası yakınlarında zıpkınla balık avlarken köpekbalığının hedefi olmuş ve hayatını kaybetmişti. Yine aynı ay içinde Curtis Adası açıklarında başka bir adam köpekbalığı saldırısına uğrayarak hastaneye kaldırılmıştı.Woorim Sahili de yüzme, sörf ve balıkçılık açısından oldukça popüler bir bölge. Ancak bölgede son zamanlarda artan köpekbalığı saldırıları, yetkilileri alarma geçirdi. Avustralya, dünya genelinde en fazla köpekbalığı saldırısının yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor.Yetkililer, plajda güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyururken, Avustralya’da köpekbalıklarıyla mücadele için alınan önlemler bir kez daha tartışma konusu oldu.