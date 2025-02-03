Gece denetimlerinde 160 kilogram bozuk gıda ele geçirildi

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde kurulan Gıda Denetim Koordinasyonu, işletmelere yönelik denetimler yaparak halkın sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Gıda Denetim Koordinasyonu'na bağlı Bağlar Belediyesi ekipleri, gece yaptıkları denetimde bir iş yerinde 160 kilogram bozuk ete el koydu. Tespit edilen sağlıksız ürünler imha edilerek sorumlu işletmeler hakkında yasal işlemler uygulandı.Ocak ayı boyunca yapılan denetimler neticesinde, halk sağlığını tehdit eden ürünler satan 30 iş yerine yasal işlem uygulandı. Vatandaşların sağlığını tehdit eden ürünlerin satışını yapan 30 iş yerine yasal işlem uygulandı. Ekiplerin, halk sağlığını korumak adına denetimlerine aralıksız devam edeceği belirtildi.