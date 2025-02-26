İstanbul merkezli PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

Güvenlik güçleri suç ve suçluya geçit vermiyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Gençlik Yapılanması içerisinde bulunan şahıslar için yeni bir çalışma başlatıldı.Çalışma kapsamında İstanbul'da faaliyet gösteren şüphelilerin yönelik Şubat ayı içerisinde belirli günlerde duvarlara yazı yazma, pankart asma, korsan gösteri yürüyüşleri yapma gibi faaliyetlere katıldığı tespit edildi.Bunun üzerine ekipler harekete geçti.Güvenlik güçleri, terör faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 18 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 6 ilde polis ekiplerince operasyon düzenlendi.Şüphelilerin tespit edilen adreslerine düzenlenen operasyon neticesinde, 14 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler arasında yer alan ve firari konumda olduğu belirlenen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.