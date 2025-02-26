Batman'da bir evde satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

Bir evde kullanıma hazır 27 parça uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli de tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara çalışmalar yürütüldü.Yürütülen çalışmalar dahilinde bir ikamette ekipler tarafından arama yapıldı.18 parça halinde 20 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 9 parça halinde 6 gram sentetik kannobinoid uyuşturucu maddesi, 100 adet 9x19 çapında fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 117 bin 140 Türk Lirası ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.