Konser soruşturmasında gözaltı: Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü göz altına alındı

CHP'li Beykoz Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D. belediyenin konser etkinliklerinde tespit edilen hukuka aykırı işlemler nedeniyle göz altına alındı.

CHP'li Beykoz Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D. belediyenin konser etkinliklerinde tespit edilen hukuka aykırı işlemler nedeniyle göz altına alındı. E.D.'nin Beykoz Belediyesi'ne yönelik Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü komser soruşturması kapsamında göz altına alındığı öğrenildi.CHP'li Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği 20 milyon TL bedelli 3 ayrı konser için soruşturma başlatılmış, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan incelemede İçişleri Bakanlığından müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunulmuştu.