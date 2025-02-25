İzmir'de bir haftada gümrük kaçağı ürünlere 17 operasyon gerçekleştirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü bu kapsamdaki çalışmalarını sürdürüyor.Bir hafta içinde İzmir'de sağlıksız koşullarda üretilerek piyasaya sunulan, insan sağlığını tehdit eden sahte etil alkol ve içki üretimi, kaçak tütün mamulleri ticaretinin önlenmesi, gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini engellemek ve kültür ve tabiat varlıklarının korunması amacıyla 17 operasyon gerçekleştirdi.Yapılan operasyonlarda 18 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.Bayraklı, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Menemen, Narlıdere ve Ödemiş ilçelerinde; 3 ev, 4 işyeri, 3 araç, 2 depo ve 5 kargo gönderisinde arama gerçekleştirildi.Piyasa değeri yaklaşık 13 milyon TL değerinde 4 bin 479 şişe muhtelif içki, 4 bin 577 litre taklit etiketli etil alkol, 3 bin 792 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 800 adet içi doldurulmuş makaron, 184 bin 320 yaprak sigara kağıdı, 21 gümrük kaçağı cep telefonu, 4 bin 765 gümrük kaçağı elektronik ürünü, 44 gümrük kaçağı parfüm, 99 bin 956 adet sahte parfüm imalatında kullanılan malzeme, 326 elektronik sigara cihazı, 19 sikke, 1600 litre karışımlı akaryakıt ürünü, 1 gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi.